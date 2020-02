Pellegrini attualmente in prestito al Cagliari ha deciso che il suo futuro sarà alla Juventus e non vorrebbe essere più ceduto in prestito

Luca Pellegrini classe 1999 terzino sinistro attualmente in prestito al Cagliari avrebbe chiesto esplicitamente di avere più spazio per un futuro alla Juventus. La sua chance di giocare nella Vecchia Signora è il sogno per il futuro. Cresciuto nelle giovanili della Roma, Pellegrini ha dimostrato con la sua continuità di essere un giocatore pronto ad adattarsi all’occorrenza, nelle nazionali giovanili infatti l’abbiamo anche visto nel ruolo atipico di mezzala.

Pellegrini vuole più spazio, Juve avvisata

L’attuale rosa della Juventus, oltre ad un ristretto numero di punte, manca un vero vice Higuain, dovrebbe potenziare la difesa innescando nuova copertura sulle fasce. I terzini sono pochi e, all’occorrenza adattati, pensiamo a Cuadrado. Con la cessione di Cancelo e Spinazzola la Juve non è andata mai -realmente- a potenziare i ruoli dei terzini, infatti, De Sciglio spesso viene adattato su entrambe le fasce. Alex Sandro non potrà giocare tutte le partite, di conseguenza, la candidatura di Pellegrini potrebbe essere qualcosa di concreto per il futuro bianconero. Inserito fra gli osservati speciali dalla Uefa della stagione 2019-2020 il giovane difensore italiano potrebbe essere garanzia che manca in casa bianconera, che ricordiamo essere già in possesso del cartellino.

