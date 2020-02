Calciomercato Juventus, addio Sarri? Top club europeo interessato

Maurizio Sarri via dalla Juventus? Una ipotesi che si potrebbe magari prendere in considerazione alla fine di questa stagione agonistica.

Questi almeno sono gli ultimi rumors sull’allenatore bianconero, a poche ore dal match che vedrà la sua formazione scendere in campo a Ferrara per affrontare la Spal. L’indiscrezione arriva da Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, che su Twitter ha scritto, traducendo, che “la panchina del Psg potrebbe parlare italiano nella prossima stagione. Il futuro di Tuchel resta incerto mentre Max Allegri (che Leonardo stima molto) e Maurizio Sarri (se dovesse lasciare la Juventus a fine stagione) sono entrambi potenziali candidati a sostituirlo”.

#PSG’s bench might speak Italian as from next season. #Tuchel’s future remains uncertain with Max #Allegri (held in high esteem by #Leonardo) and Maurizio #Sarri (if he leaves #Juventus at the end of the season) being both potential candidates. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 21, 2020