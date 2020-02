Di Biagio dopo Spal Juventus 1-2: la rabbia dell’allenatore

Di Biagio ha parlato ai microfoni di Sky dopo la fine della partita Spal Juventus 1-2: la rabbia dell’allenatore ex Under 21 sul primo gol è parecchia.

Gigi Di Biagio ha avuto modo di parlare ai microfoni di Sky dopo la sconfitta della sua squadra in Spal Juventus 1-2. Il tecnico, che ha un passato piuttosto recente come CT dell’Italia Under 21, ha subito dichiarato che non ha assolutamente intenzione di rimproverare nulla ai ragazzi i quali hanno dato tutto quello che avevano per portare a casa il risultato.

Purtroppo, come spesso accade, contro i bianconeri, ed in generale squadre di questo livello, non ci si può permettere di sbagliare nulla dal momento che si viene puniti e così è stato.

Non è comunque tutto da buttare: la squadra è viva ed ha dato segnali nel voler dimostrare che non merita i pochi punti che ha conquistato fino ad ora in queste gare con mister Leonardo Semplici, il quale è stato esonerato.

La rabbia, però, rimane, soprattutto per il fatto che si ha terminato la gara in dieci uomini e, soprattutto, per il fatto che sul primo gol si poteva decisamente fare meglio a livello di reparto.

Di Biagio dopo Spal Juventus 1-2: le sue parole

Gigi Di Biagio ha fatto questa dichiarazione dopo Spal Juventus 1-2: dopo la partita, infatti, ha dichiarato che la sua compagine è rimasta troppo corta e non è stata fatta una lettura qualitativamente ottimale dell’azione. Bisognava infatti rimanere compatti soprattutto con la Vecchia Signora, una compagine dal valore internazionale.

La nota lieta comunque sia c’è ed arriva dal centrocampo che si è dimostrato solido e compatto.

