Sarri, Spal Juventus: “Vedo una squadra in crescita. Non capisco il rigore”

Maurizio Sarri ha commentato nell’immediato post partita la vittoria della sua Juventus sul campo della Spal. Queste le sue parole.

Vittoria importante della Juventus sul campo della Spal. A commentare questo successo è stato il tecnico dei bianconeri Sarri ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Abbiamo avuto tante palle gol e non siamo riusciti a chiuderla. Abbiamo disputato una partita di buon livello. La sensazione che in questo momento stiamo producendo con una discreta continuità c’è. Stiamo subendo tanti gol su rigore e questo è strano. Oggi abbiamo preso rigore dal VAR quando il VAR non funzionava. Se succedeva a parti invertite veniva giù il mondo. La Penna poi mi spiega che se non funziona il monitor chi è al VAR può decidere. Questa è un’idea personale chiaramente“.

Due battute anche sul percorso di crescita: “Noi siamo una squadra in crescita che penso e spero con altri margini di crescita. Ci sono dei margini soprattutto nella continuità d’azione e di applicazione anche se oggi è stata di ottimo livello. A tre giorni dalla Champions e fare una partita di attenzione non era scontato”. Impossibile poi non parlare proprio della Champions: “Deve rimanere un sogno, anche perché a volte nella vita è bello rincorrere sogni. Dà grandi motivazioni, ma è chiaro che è una manifestazione terrificante, specie le partite fuori casa. Si tratta di una competizione alla portata di dodici squadre e devi avere anche un po’ di fortuna. L’anno scorso in Europa League abbiamo tredici vittorie e due pareggi e in semifinale siamo passati ai calci di rigore“.

