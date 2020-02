Un gol che vale quello realizzato da Cristiano Ronaldo contro la Spal. Una rete che permette al portoghese di centrare ben tre record.

Spal Juventus per Cristiano Ronaldo non è una sfida come le altre. Il portoghese, grazie alla presenza di oggi, arriva a quota 1000 partite giocate da professionista. Un traguardo che è stato toccato e raggiunto soltanto da pochi eletti. Una speciale graduatoria in cui da oggi c’è anche il nome del fenomeno portoghese.

Spal Juventus, tre record raggiunti per Cristiano Ronaldo

Ma non è tutto. Infatti, grazie alla rete realizzata a fine primo tempo, ​CR7 è riuscito a eguagliare Rui Costa a quota 42, diventando così il miglior realizzatore lusitano nella storia della Serie A in coabitazione con l’ex Fiorentina e Milan. E non è finita qui. Il campione bianconero, contando anche quella di oggi, è andato a segno nelle sue ultime 11 presenze in campionato e ha così raggiunto il record di 11 presenze consecutive in gol in una singola stagione di Serie A, condiviso con Batistuta e Quagliarella.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Spal Juventus, rivedi il gol di Ronaldo

Ultima annotazione, ma non la meno importante. Trovando la rete contro la Spal, il numero 7 della Juventus ha eguagliato anche il primato personale di reti consecutive in un campionato, fermo anche questo a 11 risalente ai tempi del Real Madrid in Liga. Insomma, CR7 continua a essere una macchina perfetta.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK