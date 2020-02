Allarme Coronavirus, rinviata anche Torino Parma

Allarme Coronavirus, altra partita rinviata nel campionato di Serie A. Si tratta di Torino Parma. La decisione è arrivata in mattinata.

Altra partita rinviata in Serie A per l’allarme Coronavirus. Dopo Atalanta Sassuolo, Verona Cagliari e Inter Sampdoria, non si disputerà nemmeno Torino Parma, in programma oggi alle ore 15. La decisione è arrivata in mattinata. Come riportato e rivelato dall’Ansa, sono stati annullati tutti gli eventi sportivi previsti oggi nel capoluogo piemontese. Soltanto due quindi in match in programma: Genoa Lazio, con fischio alle ore 12:30, e Roma Lecce, prevista alle 18. Un turno a dir poco dimezzato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK