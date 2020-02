Calciomercato Juventus: i bianconeri starebbero seguendo con attenzione un giovane talento del Porto. Piccola vendetta per Haaland?

Caccia ai giovani talenti. La Juventus è sempre alla ricerca di giocatori in ottica futura. Un nome caldo potrebbe essere quello di Tomas Esteves. Il laterale classe 2002 e di proprietà del Porto. Di lui si parla davvero un gran bene ed è per questo che avrebbe attirato l’interesse di molti club europei, tra cui anche il Borussia Dortmund. Ed ecco che i bianconeri fiutano la possibilità di “vendicarsi” per quanto successo a gennaio per Haaland.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Haaland è un rimpianto?

Calciomercato Juventus, ecco la vendetta per Haaland

Nel suo contratto attuale col Porto c’è una clausola da 10 milioni di euro. L’idea della società piemontese sembrerebbe essere quella di pagarla, ma il presidente del club lusitano vorrebbe convincere il giocatore a rinnovare. Occhio però anche ai teutonici, che proprio come successo con l’attaccante ex Salisburgo, starebbero fiutando l’operazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, ecco il retroscena inaspettato su Haaland

Insomma, la Juventus potrebbe davvero studiare e mettere in atto una sorta di “vendetta” futuribile. Esteves intriga la Juventus. Esteves può diventare, oltre a un colpo interessante, anche un mezzo per sistemare un po’ di cose. E ora non resta che attendere quello che accadrà. Lo scenario appare in continua e costante evoluzione ed è assolutamente da tenere d’occhio.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK