Tonali alla Juventus, Calciomercato: il Napoli anticipa tutti

Sandro Tonali alla Juventus: nelle ultimissime ore di calciomercato il ragazzo del Brescia sembra aver cambiato rotta: il Napoli è pronto all’offerta.

Il futuro di Sandro Tonali sembrava essere scritto nella pietra, ma adesso potrebbe inaspettatamente cambiare forma e destinazione. Se, infatti, fino a pochissimi giorni fa il ragazzo sembrava essere molto vicino alla Juventus, nell’edizione odierna de Il Mattino si legge di un sorpasso davvero inaspettato da parte della società partenopea che adesso rischia seriamente di accaparrarsi il ragazzo classe 2000.

La Vecchia Signora, infatti, avrebbe voluto, così sembra, presentare un’offerta di circa 30 milioni di euro per il centrocampista lombardo ma il prezzo preventivato del cartellino sarebbe da considerare molto più alto: per questo motivo la società del presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe in mente di alzare l’asticella almeno a 40/45.

La richiesta del Brescia, però, è molto più alta e sembra spaventare -e non poco- tutte le pretendenti. Intanto si guarda anche all’estero.

Tonali alla Juventus, Calciomercato: il Napoli sorpassa tutti

Tra Sandro Tonali e la Juventus si inserisce anche il Napoli e non solo: Manchester United e Psg sono sempre alla finestra pronte a cogliere l’attimo e beffare tutte le formazioni italiane che al momento sembrano non avere le idee molto chiare su come muoversi per accaparrarsi il ragazzo.

Una cosa, però, è certa: il baby fenomeno, letteralmente esploso quest’anno in Serie A dopo essere stato tra i migliori della cadetteria in Serie B, è un vero e proprio portento che è riuscito ad attrarre in pochi mesi tantissimi estimatori a cominciare dai bianconeri che per lui sarebbero pronti anche a far partire un’asta.

Ci riusciranno? E’ presto per dirlo: molto dipenderà dalla concorrenza e da quanto tempo Fabio Paratici vorrà far passare prima di portarlo seriamente a Torino.

