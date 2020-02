Allarme coronavirus, si va verso la Serie A a porte chiuse

L’allarme coronavirus sta condizionando il campionato di Serie A. Possibile la disputa del prossimo turno a porte chiuse.

L’emergenza per il coronavirus, che ha colpito e paralizzato il Nord Italia, sta condizionando e colpendo anche il campionato di Serie A. Dopo il rinvio di quattro partite nel turno appena concluso, si valuta cosa il da farsi per il prossimo fine settimana. A parlarne è stato il presidente della Figc Gravina in seguito al Consiglio Federale, svoltosi nella giornata odierna. “Dipendiamo esclusivamente da quelle che saranno valutazioni politiche, tecniche e scientifiche: per il momento quello che emerge è una disposizione di sospensione delle manifestazioni sportive in alcune aree geografiche. Ci siamo preoccupati di distinguere le manifestazioni che è possibile disputare a porte chiuse avanzando questa richiesta“, queste le sue parole. Molto probabile quindi che si giocherà a porte chiuse, ma resta da capire se solo nelle zone colpite o su tutti i campi. Decisione che spetterà al Governo, con il ministro Spadafora che ha già annunciato un decreto.

