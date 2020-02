Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha aperto alla cessione di Federico Chiesa. Ecco le parole del presidente dei viola.

Federico Chiesa sarà senza alcun dubbio tra i protagonisti della prossima sessione estiva di calciomercato. Il giocatore della Fiorentina è stato accostato a tanti top club, tra cui anche la Juventus. Ma a fare la Juventus sarà senza alcun dubbio la volontà della società toscana.

Calciomercato Juventus, Commisso apre alla cessione di Chiesa?

Il futuro dell’esterno resta comunque davvero ancora tutto da scrivere. A dire la sua è stato il patron Rocco Commisso, intervenuto ai microfoni di DAZN, che ha lasciato intendere che nulla può esser scontato: “Non so se Chiesa partirà. La mia promessa era di non farlo partire l’estate scorsa. Quest’anno però non so”. Insomma, un’ammissione di una possibilità che potrebbe diventare sempre più reale e veritiera.

Va detto però che la notizia arrivata negli scorsi giorni è che Chiesa entro la fine di marzo potrebbe rinnovare il proprio accordo con la squadra viola fino al 2024. Ovviamente il futuro però è tutto da scoprire e da decidere. Dietro al prolungamento, infatti, ci potrebbe anche essere una promessa fatta al giocatore: se chiedesse di essere ceduto potrebbe essere accontentato. Ora non resta attendere cosa succederà.

