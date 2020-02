Il Coronavirus sta rallentando e sta avendo un impatto anche sul campionato di Serie A. E domenica prossima c’è Juventus Inter.

L’emergenza per il coronavirus sta avendo un fortissimo impatto e delle conseguenze anche sul campionato di Serie A. Nel turno di questo weekend che si è appena concluso sono state ben quattro le partite rinviate. Il pensiero però ora va al prossimo turno, in cui è prevista anche la super sfida tra Juventus e Inter.

Coronavirus, si va verso una decisione per Juventus Inter

Arrivano intanto le prime notizie dal Consiglio Federale, che si sta svolgendo proprio nella giornata di oggi a Roma. In attesa di note e notizie ufficiali, secondo quanto riportato e rivelato da Sky Sport, la gara dell’Allianz Stadium, in programma per domenica sera, potrebbe giocarsi regolarmente, ma a porte chiuse. In un primo momento si era pensato di poterla posticipare di 24 ore, ma visti gli impegni di Coppa Italia, dove giocheranno entrambe le compagini, non sarà possibile. Ora non resta che attendere l’ufficialità.

