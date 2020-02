Ai microfoni di Uefa il difensore olandese parla della sua attuale squadra, dell’adattamento nel calcio italiano e dell’imminente sfida di Champions.

“Il Lione è una squadra da non sottovalutare, forte e composta da molti giovani, proprio come il mio vecchio Ajax. Dobbiamo arrivare mentalmente pronti”. Così il difensore ha parlato ai microfoni di Uefa paragonando l’attuale Lione alla sua vecchia squadra, che ricordiamolo, oltre ad essere stata complice dell’eliminazione dei bianconeri dalla corsa Champions, lo scorso anno, arrivò in semifinale battuta dal Tottenham di Pochettino. Il difensore ha inoltre aggiunto: “in squadra hanno due miei compagni di nazionale, Kenny Tete e Memphis Depay. Anche se il secondo non giocherà saranno comunque forti. Dobbiamo assolutamente farci trovare pronti”.

De Ligt, Champions: “Lione come Ajax, Juve devi vincere!”

Sempre ai microfoni di Uefa, parlando del nostro campionato il giocatore ha ribadito un concetto fondamentale: “il campionato italiano non è di certo una passeggiata, ambientarsi è tutt’altro che facile, lo scontro individuale con un attaccante è davvero insidioso. A volte siamo anche più uomini contro un solo giocatore offensivo. Ambientarsi non è facile ma, appunto, mi ha reso il difensore che sono diventato adesso. La mia scelta è stata la Juventus che è la più forte in Italia, proprio perché bilancia attacco e difesa in modo equilibrato. Io non ho paura dello scontro individuale, già all’Ajax avevo imparato a muovermi”. Inoltre il difensore olandese ha parlato del suo rapporto con l’attuale allenatore in casa bianconera e delle sue idee tattiche: “Con lui è importante saper far girare la palla nel modo giusto, vuole attaccare e vincere. Con questo allenatore è importante saper gestire la difesa in modo da poter rendere possibile il flusso di passaggi a centrocampo, partendo da dietro per poi avanzare ed imbucare in attacco. Ci vuole tanta tecnica e precisione”. Lo scorso anno De Ligt è quasi arrivato a vincere la competizione che a Torino manca da troppo tempo, alla domanda sulla Champions ha risposto: “La Juventus ha tutte le qualità per farcela. Non so dire se la vinceremo o meno, di sicuro ci vuole anche fortuna, ma ogni partita è fondamentale, questa è già la più importante”.

