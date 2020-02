Nella rivoluzione avvenuta con la home kit senza strisce dell’attuale stagione in corso, per il prossimo anno, la Juventus potrebbe tornare alle strisce.

Se le innumerevoli indiscrezioni che stanno girando in questi giorni sul ritorno delle strisce nere fossero vere, la Juventus dovrebbe tornare per la stagione 2020-21 alle origini. Un ritorno sì, ma con uno stile decisamente contemporaneo. Almeno queste sembrano le intenzioni in casa bianconera.

Juventus, ecco la prima maglia per la stagione 2020/2021

Il colore bianco sarà la predominanza nel nuovo home kit ideato per la prossima stagione, mentre il nero verrà semplicemente pennellato con strisce centrali color nero così da poter fare un contrasto fra la maglia bianca e i vari inserti dorati dello sponsor Adidas. Così anche per i pantaloncini che dovrebbero mantenere lo stesso stile includendo l’inserto oro dello sponsor. Una predominanza di bianco quindi, almeno così sembrerebbe essere l’idea della Juventus per la prossima stagione, una maglia -decisamente- meno rivoluzionaria dell’attuale, che ricordiamolo, non include le strisce tradizionali. Uno stile che almeno stando dalle indiscrezioni non sembra così ispirato e che potrebbe dividere gran parte dei tifosi, come già sta succedendo con la maglia di quest’anno. Bisogna tener presente che le mosse studiate in casa bianconera sono sempre veicolate dallo sponsor che per motivi ovvi cerca di affacciarsi non solo al merch per tifosi, ma di espandere il mercato a livello internazionale e per ora i numeri, almeno stando alle vendite delle maglie di quest’anno, nonostante le diverse idee rivoluzionarie, sembrano dare ragione a società e sponsor. Sarà questa, quindi, la maglia ufficiale della prossima stagione bianconera?

