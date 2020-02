Se le indiscrezioni fossero reali, la seconda maglia della stagione 2020-2021 della Juventus potrebbe essere bellissima: un ritorno al blu scuro.

Un ritorno alle origini ma con un rinnovamento del tutto contemporaneo. Questa è l’idea in casa bianconera per la prossima stagione 2020-2021. Un ritorno al colore blu scuro, molto utilizzato negli anni passati dalla società torinese. Indimenticabile la terza maglia della stagione 97-98 completamente blu con inserti sulle maniche e sul colletto di colore giallo.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, ecco la prima maglia per la stagione 2020/2021

Juventus, ecco la seconda maglia per la stagione 2020/2021

Un predominio totale -come abbiamo ampiamente detto- del colore blu, includendo i pantaloncini. Colore che andrebbe a incontrare il bianco dello sponsor su maniche e spalle con righe classiche Adidas. La sobrietà potrebbe essere l’arma vincente? Abbiamo visto che negli ultimi periodi l’idea era improntata alla rivoluzione, cercare di sconvolgere con idee bizzarre e quasi paradossali, – almeno agli occhi di una fetta di tifosi che non ha mai realmente accettato il nuovo simbolo con la sola lettera J -, ma alle volte il basic, il ritorno alle origini, può essere l’arma vincete per un merchandising che vuole accontentare tutti. In casa bianconera le idee circolano e il connubio fra contemporaneità e tradizione è sempre attuato ai massimi successi. Questa maglia potrebbe essere l’ideale per chi, come succede ancora oggi, non accetta la moda e, nostalgico fino al midollo, rivuole i kit come negli anni 90. Sobrietà e stile come arma unica possibile per questo secondo kit.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, la terza maglia 2020-2021 sarà leopardata?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK