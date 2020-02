Leonardo Bonucci ha commentato il match contro il Lione di domani nella consueta conferenza stampa della vigilia. Queste le sue parole.

Carica e determinazione. Questi sono gli stati d’animo con la Juventus arriva alla sfida di domani con il Lione, valida per l’andata degli ottavi di Champions League. A spiegarlo è stato Leonardo Bonucci nella consueta conferenza stampa: “La Juve ci arriva carica e determinata e con entusiasmo. Veniamo da due partite positive, che hanno ridato quell’entusiasmo che si era un po’ perso. Siamo pronti per una grande partita contro una buonissima squadra”.

Bonucci, Lione Juventus: “Siamo carichi e determinati”

Due battute anche sul ritorno di Chiellini: “Ritrovare Giorgio è importante per tutto il mondo Juve. Giorgio è simbolo di carisma e di leadership. Per me è sempre stato un onore e un piacere e da lui ho imparato tantissimo. De Ligt? Mi piace aiutare i giovani. Sta migliorando la comunicazione tra noi due”.

Il centrale si è poi concentrato sugli avversari: “Questa è una città che mi riporta a mente tantissimi bei ricordi, sia con la Nazionale che con al Juve. È il posto giusto per dimostrare ancora una volta che quando arriva il momento che conta la Juve c’è. Noi abbiamo ottenuto gli ottavi di Champions League con due partite d’anticipo, cosa che non era mai successo. Siamo primi in classifica in campionato e abbiamo pareggiato la semifinale d’andata di Coppa Italia. Sono risultati importanti, poi non so cosa si aspettasse al di fuori dalla Juve, ma di più era difficile. Le nostre posizioni rispecchiano quelli che son i doveri della Juve. Ora inizia un momento importante che vogliamo vivere con entusiasmo”.

