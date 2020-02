Ronaldo Jr come il papà, migliaia di followers in poco tempo

Il figlio di Cristiano Ronaldo che ricordiamo essere suo omonimo ha aperto il profilo social su Instagram: migliaia di followers in poco tempo.

Il pupillo di papà Ronaldo ha aperto da poco tempo il suo profilo Instagram, una mole esagerata di followers ha incominciato a seguire il baby fenomeno. Cristiano Ronaldo Jr. è il figlio che più di tutti vuole seguire le orme di papà, già negli allenamenti: si allena tutti i giorni proprio come suo padre e, sempre seguendo le orme del fenomeno con il numero 7, ne replica movenze e stile. Il bambino è già titolare nella squadra giovanile della Juve con lo stesso numero 7 di chi ha già scritto la storia del calcio. Sarà lui l’erede designato?

il baby fenomeno, che ricordiamo essere anche il primogenito di Cristiano, con la sua pagina social esordisce con un saluto in più lingue: “Ciao a tutti, questo è il mio profilo Instagram, spero vi piaccia”. Cristiano Ronaldo è il personaggio più popolare sul social, specialmente su Instagram. Numeri spaventosi per il fantasista portoghese che con i suoi oltre 200 milioni di followers detta legge, superando persino Obama, Trump e Selena Gomez. Tenendo in considerazione questi numeri è normale pensare che presto il figlio ne trarrà beneficio. Automatico auspicare ad un futuro roseo per il figlioletto che con i suoi 9 anni sta già dimostrando di avere tutte le qualità del papà: classe, movenze e tanti dribbling.

