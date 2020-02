L’ipotesi che la probabile sfida scudetto fra Juve e Inter in programma Domenica 1 Marzo alle ore 20:45 verrà trasmessa in chiaro appare lontana.

La possibilità di giocare Juve – Inter, ovvero la probabile sfida scudetto, a porte chiuse è ormai cosa certa visto l’allarme del Coronavirus, ma la partita verrà trasmessa realmente in chiaro su TV8? A quanto sembra una legge impossibiliterebbe l’emittente Sky a trasmettere la partita in chiaro.

Juve – Inter: la sfida scudetto in chiaro?

Da quanto trapela in rete la legge impedirebbe la possibilità di trasmettere la partita dell’anno in chiaro. Oltre al danno per i molti tifosi abbonati anche la beffa, infatti per coloro che non possedessero l’abbonamento al servizio Pay-per-view di Sky, sarà impossibile vedere la partita che aspettavano da tanto tempo. Secondo la fonte di calciomercato.com la trasmissione in chiaro della partita non solo violerebbe la legge bensì scatenerebbe l’attenzione dell’Antitrust. Una situazione davvero complessa perché se fosse, davvero, in chiaro precluderebbe milioni di spettatori all’emittente esercente dei diritti televisivi sulla Serie A, in questo caso Sky. L’unica speranza per vedere la partita in chiaro sarebbe l’ipotesi di un intromissione del governo che per un motivo non specifico potrebbe imporre la trasmissione della partita sulla tv nazionale, ovvero la RAI. Restando in attesa di chiarimenti la speranza dei tifosi è quella di poter vedere la partita in chiaro, visto che sarà già complicato disputare una partita così importante senza la carica necessaria dei propri supporter.

