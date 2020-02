Domani sera alle ore 21.00 allo stadio Groupama si disputerà la sfida per gli ottavi di finale della Champions, di seguito i convocati ufficiali.

In porta Szczesny, Buffon e Pinsoglio. In difesa rivedremo il ritorno del capitano Chiellini che molto probabilmente partirà dalla panchina, De Ligt, Bonucci, Rugani e come terzini: De Sciglio, Danilo, Alex Sandro e Cuadrado che all’occorrenza può giocare anche sulle fasce in fase offensiva. Per il centrocampo: i ritorni di Pjanic, Khedira e i confermati Rabiot, Bentancur, Ramsey e Matuidi. In fase offensiva: confermato Ronaldo, Higuain, Dybala, Bernardeschi e Costa.

Juve, i convocati ufficiali della sfida Champions contro il Lione

Una sfida quella di domani che varrà molto, tantissimo per le sorti future della Juventus in questa competizione: la rosa di Mister Sarri è al completo, potrà scegliere e cambiare a suo piacimento, avendo dalla sua molte pedine importanti. I bianconeri non dovranno sbagliare, la sfida di domani conta molto, un errore in queste fasi così cruciali è inammissibile. La Juventus deve vincere e potrà contare sui suoi giocatori più importanti, senza però sottovalutare l’avversario che ricordiamo essere una squadra molto preparata e con tanti giovani di prospettiva e talento. La coppa dalle grandi orecchie non deve essere più un sogno bensì certezza. Il cinismo in questi casi è indispensabile, un buon risultato in casa del Lione porterebbe più certezze e meno pressione per il match di ritorno a Torino. Ma il Lione è una squadra che non va assolutamente sottovalutata: l’allenatore Garcia conosce il calcio italiano avendo allenato in passato la Roma certamente non si lascerà trovare impreparato. Testa e zero errori saranno l’unica arma vincente per questa sfida che sarà tutt’altro che facile.

