Calciomercato Juventus, Marotta gioca un brutto scherzo

L’Inter insiste per Marash Kumbulla. Il giovane difensore albanese, rivelazione del Verona, è l’obiettivo principale del club nerazzurro per rinforzare il settore difensivo di Antonio Conte. Si tratta però di un obiettivo sensibile anche per la Juventus di Maurizio Sarri che segue da tempo il ragazzo.

Kumbulla, valore alle stelle

«Vent’anni e già valere 20 milioni probabilmente di più». Questo scriveva la Gazzetta dello Sport qualche settimana fa su Kumbulla. Un milione a compleanno e se va avanti così. Ma se hai superato quota 1.000 minuti in stagione (1281′ per l’esattezza) e realizzato un gol (il primo difensore classe 2000 a riuscirci), è normale avere gli occhi di mezza Serie A (Inter, Napoli, Lazio, Fiorentina, Juventus) addosso e pure qualche club della Premier (Manchester United) e di Bundesliga (Borussia Dortmund). Il gioiellino del Verona non ha sfigurato neppure contro un certo Cristiano Ronaldo ed è tra le rivelazioni di questa stagione. Il calciomercato Juventus potrebbe subire una frenata.

Calciomercato Juventus, c’è una frenata

La dirigenza dell’Inter vuole anticipare sul tempo la concorrenza di Juventus, Napoli e delle altre big estere. Questo alzando l’offerta per il giocatore classe 2000, che il Verona spera di vendere per circa 30 milioni di euro. L’Inter per Kumbulla potrebbe giocarsi le carte Dimarco e Salcedo, attualmente in prestito alla corte di Juric. E i bianconeri? ìIl calciomercato Juventus potrebbe subire così una battuta d’arresto.

