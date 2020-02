Si continua a parlare di Coronavirus. E in Francia la Juventus è diventata incredibilmente Juvirus. E sul web si scatena la polemica.

Juvirus. Questo è il modo in cui è stata soprannominata la Juventus in Francia. Il tutto ovviamente è legato alla diffusione del Coronavirus nel Nord Italia. Il soprannome è stato lanciato dalla radio transalpina RTL. Una battuta che ovviamente non è piaciuta per nulla ai sostenitori bianconeri. E sui social è immediatamente scoppiata la polemica.

Coronavirus, la Juventus in Francia diventa Juvirus: è polemica

L’hashtag #Juvirus ha iniziato a farsi strada sul web, con alcuni profili Twitter che lo hanno utilizzato. In molti hanno addirittura fatto ironia, parlando anche di un probabile risultato di “2 contaminazioni a 0” o accompagnando il tutto con l’emoticon delle mascherine. Il mondo Juventus, a partire dai tifosi, ovviamente si è ribellato e si è arrabbiato. In molti però hanno sorriso, definendo la trovata divertente e simpatica. Insomma, un qualcosa che può rientrare nel classico sfottò.

Il tutto ovviamente però finisce per collegarsi con le parole del sindaco di Lione, che non avrebbe voluto i tifosi della squadra piemontese nella città transalpina. Insomma, le polemiche sembrano non voler finire.

