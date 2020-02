Juventus-Inter a porte aperte? Ecco perché e quando

Juventus-Inter è la partita che più da vicino interessa gli sportivi italiani nel prossimo weekend. Uno scontro diretto per lo scudetto che arriva però in un momento molto delicato per la nostra nazione.

La paura del contagio da coronavirus ha spinto infatti alla decisione di far disputare molti match della ventiseiesima giornata di serie A a porte chiuse, senza alcun tifoso presente sugli spalti. Una decisione che fa male al calcio, ma necessaria per la salute pubblica.

Tra queste anche Juventus-Inter in calendario domenica sera alle ore 20.45, tant’è che si era anche ventilata l’ipotesi che l’incontro potesse essere trasmesso in tv in chiaro, anche per evitare assembramenti di tifosi in locali pubblici. Ora però spunta fuori una nuova ipotesi per questa sfida scudetto.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, Marotta gioca un brutto scherzo

Juventus-Inter posticipata?

“La Stampa” e successivamente anche “Sport Mediaset” nel tg dell’ora di pranzo, hanno infatti evidenziato come l’incontro dello Stadium potrebbe essere posticipato a lunedì sera 2 marzo. Le disposizioni che il Governo ha dato per “combattere” il problema coronavirus scadono infatti domenica e dunque da lunedì tutti gli eventi sportivi in calendario si dovrebbero svolgere in tutta normalità. Questo consentirebbe ai tifosi di prendere regolarmente posto sugli spalti dello Stadium di Torino.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK