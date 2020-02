Fabrizio Biasin, noto giornalista ed opinionista calcistico in tv, ha attaccato Maurizio Sarri su Twitter dopo Lione Juventus 1-0: l’accusa all’allenatore.

Fabrizio Biasin ha attaccato Maurizio Sarri alla fine di Lione Juventus 1-0, partita valida per gli ottavi di finale di Champions League in cui i bianconeri a sorpresa sono stati sconfitti dalla compagine francese che, sulla carta e non solo, appariva decisamente inferiore alla Vecchia Signora.

In conferenza stampa il tecnico dei piemontesi ha dichiarato, in merito a presunti torti arbitrali riguardanti due -per la verità abbastanza netti- rigori su Paulo Dybala, che in Italia li avrebbero fischiati ma, dal momento che siamo in Europa ed il metro di giudizio è differente e più di “manica larga”, non sono stati assegnati.

Questa frase ha fatto indignare il giornalista di Libero che su Twitter, con la sua solita ironia al veleno, ha volto commentare questa frase. Ecco che cos’ha scritto: la polemica è partita ed i social sono impazziti.

Biasin contro Sarri: l’attacco su Twitter dopo Lione Juve

Nel suo Tweet Fabrizio Biasin ha attaccato Maurizio Sarri lanciandogli una stoccata importante in cui ha avuto modo di dire che quella frase significa che se dice questo, significa che non si vuole bene.

Il riferimento è al fatto che in queste ore l’allenatore della Juventus è sotto attacco e che, necessariamente, queste frasi non fanno che aumentare il livello di polemica ed astio nei suoi confronti.

Ecco il post che è stato pubblicato su Twitter da parte del giornalista, che ha fatto subito il giro del web.

Se dici “In Italia ci sarebbero stati due rigori su Ronaldo e Dybala”, però, non ti vuoi bene.#Sarri#LioneJuve — Fabrizio Biasin (@FBiasin) February 26, 2020

