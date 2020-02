Tacchinardi attacca Rabiot: “E’ impresentabile” il web esplode

Alessio Tacchinardi attacca Adrien Rabiot mentre era ospite di Radio Sportiva: l’attacco dell’ex bianconero nei confronti del centrocampista della Juventus.

Alessio Tacchinardi non le manda a dire contro Adrien Rabiot ed attacca il centrocampista della Juventus dopo la sua pessima prestazione contro il Lione nell’andata degli ottavi di finale di Champions League in cui il ragazzo francese ex Psg non è stato autore di una buona prestazione, così come del resto tutta la mediana dei bianconeri.

Intervenuto oggi a Radio Sportiva, l’opinionista tv Mediaset, che è stato anche una colonna portante della Vecchia Signora per molti anni nonché un idolo della tifoseria, ha attaccato pesantemente il ragazzo ma anche la scelta di Maurizio Sarri di schierarlo e mandarlo in campo dal primo minuto in un match così delicato, anche se indirettamente.

Tacchinardi contro Rabiot: “Impresentabile”

Alessio Tacchinardi attacca Rabiot durante il suo intervento a Radio Sportiva in cui ha avuto modo di parlare di Lione Juventus 1-0 di ieri sera. Il suo intervento che ha toccato tantissimi punti è stato anche un modo per fare un bilancio della partita dei bianconeri.

Maurizio Sarri non è stato, a suo avviso, all’altezza della sfida ma quello che ha fatto esplodere il web, soprattutto dandogli ragione, sono state le su parole contro il ragazzo classe 1995 ex Psg che è arrivato in estate a parametro zero dai parigini non rinnovando il proprio contratto.

Ecco le sue parole che sono state riportate direttamente dall’account Twitter della stazione radio:

