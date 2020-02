La conferenza stampa di Maurizio Sarri prevista prima del derby d’Italia Juventus Inter è stata annullata: la reazione dei tifosi sui social è inaspettata.

Come sappiamo, tramite il proprio sito ufficiale ed i propri account social, la società di Corso Galileo Ferraris ha annullato la conferenza stampa di domani in vista del derby d’Italia Juventus Inter. Maurizio Sarri, dunque, non parlerà con i giornalisti ed il motivo va da ricercarsi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie prese a causa della recente epidemia di coronavirus che ha colpito l’Italia.

Per questo motivo il tecnico dei bianconeri non parlerà prima del delicatissimo match che di fatto vale un pezzo di Scudetto. La reazione dei tifosi della Vecchia Signora, però, è al quanto inaspettata dal momento che ci si aspettava molto dispiacere o quantomeno una reazione di delusione.

Al contrario, invece, sotto il post pubblicato su Twitter, infatti, i supporters bianconeri hanno esultato sfruttando l’arma dell’ironia. Ecco alcuni dei commenti che hanno lasciato tutti quanti senza parole.

Conferenza stampa Sarri annullata, Juventus Inter: la reazione dei tifosi

Ecco alcune reazioni e commenti dei tifosi alla notizia dell’annullamento e della cancellazione della conferenza stampa pre Juventus Inter da parte di Maurizio Sarri che non parlerà con i giornalisti, come al solito, 24 ore prima della partita.

Ecco su Twitter alcuni commenti che fanno capire molto bene quale sia l’umore dei tifosi della Vecchia Signora in questo momento e qual è il loro pensiero riguardo all’attuale tecnico dei bianconeri.

Meno male, eviteremo di mandare in mondo visione lo scaccolatore folle e di continuare a fare figure di merda. — Giacomo (@TorresiGiacomo) February 28, 2020

Bellissima notizia. Il prossimo passo speriamo non abbia luogo la sua seduta in panchina. Speriamo in qualche altra restrizione. — Giuseppe Lovino (@GiuLovins) February 28, 2020

Ormai il suo tempo è giunto al termine

Peggior allenatore della nostra storia — Manuel (@Manuel27208056) February 28, 2020

