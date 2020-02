Giacchierini, ex Juventus, ha voluto dire la sua sul momento che sta vivendo la squadra, soffermandosi sul rapporto tra Sarri e Cristiano Ronaldo.

Emiliano Giaccherini è senza alcun dubbio stato uno dei protagonisti del ritorno ai vertici della Juventus. Il centrocampista, attualmente in forza al Chievo Verona, è tornato a parlare della squadra bianconera, analizzando il momento che stanno vivendo gli uomini di Sarri.

Juventus, senti Giaccherini: “Sarrismo e CR7 incompatibili”

Il 34enne ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di ‘Dazn’: “La Juventus ha fatto una scelta e ha preso un allenatore che basa il suo gioco sul palleggio. Si è visto soprattutto a Napoli con il sarrismo. Ai bianconeri è più difficile, anche perché c’è Ronaldo, che ha un modo di giocare tutto suo. Si mette a disposizione della squadra, ma ci sono cose che non puoi chiedergli. Sarri ha fatto fatica a inserirsi in questa squadra, perché è stata costruita negli anni per un determinato tipo di gioco. Mandzukic sarebbe stato fondamentale, ma hanno fatto scelte diverse”.

Insomma, secondo Giaccherini Cristiano Ronaldo non sarebbe adatto al gioco di Sarri. Un’ipotesi e un’osservazione che hanno già fatto in molti. E ora non resta che attendere quali saranno le decisioni e le scelte.

