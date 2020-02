Adrien Rabiot si è infortunato in preparazione di Juventus Inter e la sua presenza è a rischio per il derby d’Italia. Come sta? Le sue condizioni.

Non arrivano buone notizie dalla Continassa: nell’allenamento di oggi, l’ultimo prima della rifinitura di domani in vista del derby d’Italia Juventus Inter, infatti, Adrien Rabiot ha svolto lavoro personalizzato e differenziato a causa di un piccolo infortunio subito durante la sfida di Champions League contro il Lione e valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il ragazzo classe 1995 adesso è in forte rischio in vista del match di domenica sera dell’Allianz Stadium che, come sappiamo, si giocherà a porte chiuse. Come sta il ragazzo e quali sono le sue condizioni di salute: riuscirà a recuperare?

Infortunio Rabiot, Juventus Inter: le condizioni di salute

Adrien Rabiot si è infortunato leggermente ed ha riportato una leggera contusione al calcagno del piede sinistro, quello con cui calcia, come si può leggere sul sito ufficiale dei bianconeri. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni ma molto difficilmente partirà dal primo minuto tra due giorni.

Per il resto, la squadra ha svolto, agli ordini di mister Sarri, dapprima un lavoro tecnico per poi passare al possesso di palla ed infine ad una lunga serie di conclusioni.

Sono sostanzialmente tutti a disposizione del tecnico bianconero, a differenza del lungodegente Demiral che ne avrà ancora per parecchi mesi dopo l’operazione, ed anche Douglas Costa; saranno convocati, invece, anche Sami Khedira e Giorgio Chiellini, con quest’ultimo che si gioca con De Ligt una maglia da titolare in mezzo alla difesa accanto all’intoccabile Leonardo Bonucci.

A centrocampo, invece, con tutta probabilità l’ex mediano del Psg verrà convocato ma partirà dalla panchina: al suo posto salgono moltissimo le quotazioni di Matuidi.

