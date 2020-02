Calciomercato Juventus, Conte prima idea per il dopo Allegri?

Antonio Conte sarebbe potutto tornare a sedersi sulla panchina della Juventus. Ecco tutti i dettagli del clamoroso retroscena.

Il dopo Allegri per la Juventus è stato a dir poco lungo e tormentato. Prima di arrivare a Maurizio Sarri, in casa bianconera sono senza alcun dubbio state molte le idee e le piste seguite. Tra queste ci sarebbe stata quella che avrebbe portato al ritorno di Antonio Conte, che domani per la prima volta sarà allo Stadium da avversario.

Calciomercato Juventus, Conte prima idea per il dopo Allegri?

Secondo quanto rivelato e riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, a volere il ritorno del tecnico salentino sarebbero stati Nedved e Paratici. Per il dopo Allegri la prima scelta dei due dirigenti della società piemontese era proprio lui, il grande ex che avrebbe dovuto e potuto fare ritorno in quel di Torino. A bloccare tutto però sarebbe stato il presidente Agnelli, memore di quanto successo nell’estate del 2014.

Insomma, un’idea e una pista morta sul nascere per il voler del patron. E ora Antonio sarà avversario della Juventus sulla strada dello scudetto. L’allenatore ha l’obiettivo di mettere fine al ciclo di vittorie del club bianconero. Un ciclo iniziato proprio con lui in panchina.

