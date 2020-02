Calendario Juventus: come cambiano gli impegni dei bianconeri

Juventus-Inter è stata rinviata a maggio e per i bianconeri si sposta dunque un impegno molto importante di questo campionato. Mentre sui social impazza la discussione tra i tifosi, bisogna sottolineare come la sfida scudetto – che è in calendario il 23 maggio – arriverebbe a soli due turni dalla conclusione del torneo.

Nessuno ha la palla magica per prevedere il futuro, ovviamente, ma in quella data c’è anche il rischio che il match possa perdere quell’importanza che oggi ha. Ad ogni modo bisogna iniziare a guardare avanti e riaggiornare il calendario degli impegni della Juventus. Che sono tanti e su svariati fronti.

LEGGI ANCHE –>>Rinvio Juventus-Inter, guerra social tra i tifosi

Il calendario della Juve: ecco come cambia

Semifinale di ritorno Juventus-Milan (4) a parte, a marzo per adesso sono quattro le partite in programma: l’8 si gioca Bologna-Juventus, il 13 Juventus-Lecce. Quindi ci sarà l’attesa sfida di ritorno in Champions League contro il Lione, nella quale bisognerà rimontare il ko dell’andata. Quindi il 21 marzo si giocherà Genoa-Juventus

Ben più fitto potrebbe essere il calendario di impegni ad aprile, specie se come tutti si augurano la Juventus riuscirà ad andare avanti in Champions. I quarti sono in programma il 7-8 e 14-15 aprile, la semifinale d’andata il 28-29. Tanti anche gli appuntamenti in serie A: Juventus-Torino (4/04), Milan-Juventus (11/04), Juventus-Atalanta (19/04), Sassuolo-Juventus (22/04) e Juventus-Lazio (26/04).

Quindi a maggio ci sarà l’eventuale semifinale di ritorno di Champions League (28/29 aprile), quindi in serie A Udinese-Juventus (3), Juventus-Sampdoria (10), il recupero Juventus-Inter (13), Cagliari-Juventus (17) e Juventus-Roma (24). Senza dimenticare l’eventuale finale di Coppa Italia del 20 maggio e quella, ancor più importante, di Champions League di giorno 30 maggio.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK