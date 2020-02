Juventus Inter probabili formazioni: Maurizio Sarri potrebbe pensare a una rivoluzione in vista della sfida di domani contro l’Inter.

Tralasciando i dubbi e l’ipotesi rinvio, domani andrà in scena un Juventus Inter molto atteso e che sarà una vera e propria sfida scudetto. I bianconeri vorranno ripartire dopo il ko in Champions League contro il Lione. E proprio rispetto alla sfida contro i francesi potrebbero esserci tanti cambiamenti.

Juventus Inter probabili formazioni, Sarri pensa a una rivoluzione?

Dopo il ko in terra transalpina, Maurizio Sarri è inevitabilmente finito sul banco degli imputati. Ed è per questo che il tecnico dei piemontesi potrebbe fare qualche scelta sorprendente in vista della partita contro gli uomini di Antonio Conte. Nel mirino potrebbero finire in primis quei giocatori che stanno deludendo e che stanno offrendo prestazioni al di sotto delle aspettative. Uno di questi è senza alcun dubbio Miralem Pjanic.

Ed ecco che il bosniaco potrebbe finire addirittura in panchina, viste le sue condizioni fisiche e mentali tutt’altro che ottimali. Una scelta che potrebbe stupire, ma che potrebbe allo stesso tempo essere il segnale di un cambiamento di rotta e di un modo di ragionare differente, dove nessun può sentirsi intoccabile. E Juventus Inter potrebbe essere l’occasione giusta per dimostrarlo.

