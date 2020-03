Calciomercato Juventus, un giocatore ritorna dalla Cina?

Calciomercato Juventus, ci sarbebe la possibilità di far ritornare dalla Cina un calciatore che potrebbe tornare molto utile a Sarri: ecco chi è.

El Shaarawy è ormai da parecchio tempo lontano dall’Italia: dopo la sua esperienza alla Roma, infatti, il ragazzo classe 1992 di origini egiziane è volato in Cina, allo Shanghai Shenhua, dove sta vivendo una vera e propria prigione dorata fatta di 18 milioni di euro netti a stagione ma, allo stesso tempo, pochissima competitività.

Fino a questo momento, infatti, il ragazzo ha messo a segno soltanto una rete da quando è sbarcato in Asia e vorrebbe tornare in Italia: è troppo forte il suo desiderio di ritornare dove è cresciuto.

Ecco allora che i bianconeri, secondo quanto riporta Tuttosport, ci starebbero pensando, ma la concorrenza sarebbe davvero parecchia.

Calciomercato Juventus, El Shaarawy torna in Italia?

El Shaarawy sarebbe un profilo davvero utile per la Juventus che vedrebbe in lui un giocatore importante alla corte di Maurizio Sarri. Ci sono tuttavia alcuni problemi importanti da sciogliere, uno su tutti il fatto che bisognerà capire qual è il suo stato di forma e, soprattutto, quanto sarà in grado di ritornare in un campionato competitivo come la Serie A.

In secondo luogo, il contratto del ragazzo ex Genoa e Milan è ancora lungo e per questo motivo non sarà semplice strapparlo. Infine, fattore non marginale, potrebbe essere il fatto che si dovrà necessariamente pagare un prezzo per il suo cartellino che potrebbe essere elevato visto e considerato il suo stato contrattuale.

Il prezzo, infatti, potrebbe non essere commisurato all’apporto che effettivamente il ragazzo porterà alla corte di Sarri, soprattutto perchè dovrà ri-abituarsi ad un campionato competitivo come quello italiano. Insomma, i rischi sono parecchi.

