L’ex dirigente bianconero al veleno, in riferimento al rinvio della sfida Juve – Inter, secondo Beppe Marotta il campionato sarebbe compromesso.

L’ex dirigente bianconero al vetriolo nei confronti della sua ex squadra, il rinvio della sfida scudetto Juventus – Inter (causa coronavirus) comprometterebbe del tutto il cammino della sua Inter in chiave scudetto. Il web è già impazzito e su Twitter spunta l’hashtag #Marottapropone.

la Juve contro Beppe Marotta, parole inaccettabili dell’ex dirigente

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è già diventato il bersaglio dei tifosi nerazzurri che sui social lo stanno accusando di aver fatto saltare volontariamente la sfida scudetto, visto che la partita di Coppa Italia di mercoledì contro il Milan si giocherà comunque a porte aperte, ma ricordiamolo solo per i tifosi provenienti dal Piemonte. Secondo quanto riportato da “Tuttosport” la Juventus sarebbe furiosa per via delle parole di Marotta.

La verità è infatti diversa, la Juventus sta valutando con la Lega di serie A una proposta per far giocare il match già lunedì 9 marzo. Una partita di vitale importanza che, giustamente, se giocata a porte chiuse, avrebbe precluso la possibilità ai tifosi juventini di assistere al match e supportare la propria squadra nel momento più importante del campionato. l’Inter però sembra risentirne di questa scelta, ad esporsi infatti è stato il suo attuale dirigente (ex bianconero) Beppe Marotta che con delle parole dirette e ben poco lusinghiere nei confronti della sua vecchia società ha dichiarato che il rinvio della partita avrebbe falsato del tutto il campionato, compromettendo quindi il cammino dell’inter in chiave scudetto. Intanto il web sta già impazzendo con l’hashtag #Marottapropone con meme già diventati culto.

