Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole tornare al Real? Il retroscena

Cristiano Ronaldo è stata la star di Real Madrid-Barcellona. Non in campo, ovviamente, ma la presenza dell’asso portoghese sugli spalti del Bernabeu ha scatenato già le voci su un suo possibile ritorno. Ecco il clamoroso retroscena.

Ronaldo-Real, ritorno di fiamma: l’indiscrezione

L’indiscrezione è arrivata dalla Spagna, dalla famosa trasmissione “El Chiringuito”. Il giornalista Aguirre, amico di Ronaldo, ha evidenziato il grande calore attorno al campione della Juventus. «Cristiano ha sentito un affetto incredibile della gente. A un’ora dalla partita, i tifosi erano impazziti perché si era saputo che sarebbe arrivato Cristiano Ronaldo, per un po’ il Clasico è passato in secondo piano per il ritorno di CR7. Lui ha sentito l’affetto del madridismo, sono sicuro che ha sentito voglia di tornare al Real Madrid, perché è un madridista».

Il giornalista ha anche parlato del futuro del giocatore. «Se può tornare al Real? È concentrato sulla Juve, sulla Champions: non so cosa succederà in futuro e nessuno lo sa. Però non si sa mai. E sono sicuro che ha sentito voglia di tornare. Ora è contento della Juve, morirebbe per vincere la Champions con la Juve, però non si sa mai: è un madridista. Sicuramente ha provato voglia di tornare» ha detto.

🚨 ¡OJO! 🚨 "Estoy SEGURO de que CRISTIANO HOY ha sentido GANAS de VOLVER al Real MADRID". @EduAguirre7, en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/dkCiPyRbDV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 2, 2020

Ieri Ronaldo negli spogliatoi del Bernabeu

L’attaccante del Real Madrid Vinicius – che ha esultato proprio come CR7 – nel frattempo ha rivelato che Cristiano Ronaldo è entrato nello spogliatoio dei madrileni. «Cristiano è venuto da noi negli spogliatoi a fine primo tempo per caricarci» ha rivelato il brasiliano. «Ci ha dato sostegno in un momento clou, per questo poi ho voluto festeggiare come lui. Ronaldo è un vincente dentro e fuori dal campo» ha sottolineato Vinicius. Che senza dubbio sarebbe molto felice di averlo come compagno di squadra.

