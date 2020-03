Secondo Marca, i baschi avrebbero un obiettivo fisso per il mercato del prossimo anno: l’argentino Gonzalo Higuain come primo nome per l’attacco.

Gonzalo Higuain classe 1987 attaccante dalle qualità innate che tutti già conosciamo, nel suo ritorno in bianconero non sta trovando continuità di rendimento, complice l’allenatore Maurizio Sarri che non lo vede sempre titolare e una evidente incompatibilità con Cristiano Ronaldo, la Juventus starebbe valutando la cessione dell’Argentino per la prossima finestra di mercato solo dopo 12 mesi dal suo ritorno, molte squadre interessante ma il Bilbao si è fatto avanti concretamente.

Juve, Calciomercato: l’Athletic Bilbao vuole Higuain

Il contratto del Pipita in bianconero avrebbe valenza fino al 2021, di conseguenza se la Juventus deciderà di cederlo sarebbe con un anno di anticipo rispetto alla scadenza. Se l’avvento dell’Athletic Bilbao portasse a compimento il proprio desiderio il ritorno del Pipa in Liga sarebbe molto gradito, ricordiamo che l’attaccante giocò con la maglia del Real Madrid dal 2007 fino al 2013 senza nemmeno dimenticare che nelle origini dell’argentino, dal doppio passaporto argentino – francese, c’è anche una parentela basca, direttamente dalla famiglia del padre. Una scelta che sarebbe sentita anche dallo stesso calciatore che ritornerebbe volentieri in Liga. Alla Juventus nonostante un inizio scoppiettante sembra aver perso la verve, con prestazioni altalenanti e pochi gol, non segna più sovente e l’evidente incompatibilità con Ronaldo si fa sentire. I bianconeri starebbe valutando la cessione non solo per questo motivo ma anche per ringiovanire la rosa. Il Pipa però rimane l’ultima vera punta in casa bianconera, che dopo le cessioni di Kean e Mandzukic non ha più investito in quel settore. Con la cessione di Higuain è naturale pensare che la Juventus si adopererà a cercare attaccanti di equiparabile livello, alcuni nomi sono già sulla lista di Paratici.

