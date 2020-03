CR7 potrebbe non giocare contro il Milan: vola in Portogallo dalla mamma

La mamma di CR7 è stata colpita da un Ictus questa mattina, il giocatore potrebbe saltare la sfida di Coppa Italia per raggiungerla in Portogallo.

Questa mattina la triste notizia del malore della mamma di Cristiano Ronaldo che è stata colpita da un Ictus. Ora è ricoverata in Portogallo e le sue condizione sembrano stabili, si dovrà però valutare nelle prossime ore. Cristiano come sappiamo è molto legato alla mamma e appena venuto a conoscenza dalla notizia non ha potuto dare altre priorità se non alla famiglia. In dubbio quindi la sua presenza nella partita di domani sera nel match casalingo all’Allianz Stadium contro il Milan per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

La Juventus dovrà privarsi del suo fenomeno portoghese domani sera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Una notizia che ha creato giustamente preoccupazione nel portoghese che dovrebbe volare immediatamente in Portogallo per andare a trovare la mamma ora ricoverata in ospedale, in condizioni per il momento stabili. Una notizia davvero brutta e improvvisa. Un nostro augurio di pronta guarigione alla mamma e piena solidarietà alla scelta del portoghese.

