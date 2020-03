Critiche alla Lega Serie A, Mentana contro Zhang

Nella giornata di ieri uno degli argomenti più dibattuti è stato il post che il presidente dell’Inter Zhang ha rivolto a Paolo Del Pino, presidente della Lega Serie A.

Parole non certo tenere quelle rivolte su Instagram, frutto dei rinvii e delle tensioni che si sono accumulate in questi giorni, nei quali il Coronavirus sta di fatto rivoluzionando impegni e calendario di molte squadre, tra cui appunto l’Inter.

“Sei il più grande clown che abbia mai visto. 24 ore, 48 ore e 7 giorni, cos’altro? Quale è il tuo prossimo passo?” ha scritto Zhang su Instagram. “Cosa dici sul fatto che non proteggiamo i nostri giocatori e allenatori e chiedi loro di giocare 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Sto parlando a te, il nostro presidente di Lega, vergognati. È ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità” ha scritto tra le altre cose il presidente nerazzurro.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, pronti a blindare Demiral

Il pensiero di Mentana

“Un presidente di una società di Serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso. Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell’Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social”.

Questo è stato il commento del giornalista, noto tifoso interista, all’attacco del presidente nerazzurro Zhang verso Del Pino. E anche sui social non mancano le repliche nei suoi confronti, come quella che pubblichiamo in basso.

Mentana ha la capacità di contraddirsi da solo nel giro di 2 minuti.

Prima chiede più rispetto, poi ad un commento che non gli va a genio esce la bestia che è in lui PS: Salvini te fa na pippa. pic.twitter.com/UMRZF6xQiP — Quelli Competenti #FacciamoRide (@Icompetenti) March 3, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK