De Ligt è stato senza alcun dubbio uno dei maggiori acquisti della Juventus nelle ultime stagioni. Il difensore olandese ha voluto raccontare i suoi primi mesi in bianconeri in una lunga intervista, rilasciata ai microfoni di ‘Ziggo Sport’. Queste le sue parole: “Cosa ho capito in questa prima parte di stagione? Ci sono molte persone che ti guardano e si aspettano molto da te. E sono cose nuove rispetto all’Ajax. Penso di aver raggiunto un buon livello in ogni partita dall’inizio di novembre. Sono felice che funzioni così e che il club mi dia fiducia“.

De Ligt: “Ho imparato tanto da Bonucci e Chiellini”

Il centrale ha poi parlato dei suoi compagni di reparto. “Bonucci e Chiellini non sono solo calciatori. Sono giocatori che hanno vinto tutto per nove anni e sanno di cosa si tratta. Mi hanno detto: ‘sei un grande giocatore, ma soprattutto impara da quei ragazzi. Abbiamo bisogno di te in questa stagione’. E’ importante che io sia lì”. De Ligt si è soffermato anche sul suo periodo difficile: “A un certo punto mi sono seduto in panchina per un po’, ma ho anche parlato con l’allenatore. Poi ho avuto quell’infortunio alla spalla e un fastidio all’inguine. Non potevo davvero fare allenamento. L’allenatore quindi disse chiaramente: ‘Calmati, abbiamo bisogno di te più avanti nella stagione. Abbiamo bisogno della tua forma migliore, quindi resta calmo’.

L’olandese ha poi sottolineato le differenze tra l’Ajax e la Juventus: “Alla Juve bisogna avere equilibrio, stare più attenti alla fase difensiva ed è quello che sto facendo ora. La Champions League è una competizione molto diversa dalla Serie A. In Champions contano più tecnica e fisico. Contro il Lione posso coprire settanta metri e prendere le palle. Questo è forse più il mio stile“.

