Juventus Lione, ministro dello Sport francese: “Decide l’Italia”

Juventus Lione potrebbe giocarsi a porte chiuse. Qual è la posizione del governo francese? A intervenire è stato il ministro dello sport.

L’emergenza Coronavirus incide ancora una volta sul mondo del calcio. Stavolta l’attenzione si è concentrata anche su Juventus Lione, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì 17 marzo. Il match si giocherà a porte chiuse? L’ipotesi non può essere scartata. A intervenire sulla questione è anche Roxana Marcineanu, ministro dello sport francese, che ha parlato in conferenza stampa di questa possibilità “La partita tra il Psg e il Borussia Dortmund verrà disputata regolarmente. Al momento non sono previste le porte chiuse, ma non è ancora una decisione definitiva. Juve-Lione? In questo caso, invece, la decisione spetta alla autorità italiane”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK