Juventus Milan verso il rinvio a data da destinarsi: le ultime

Juventus Milan di Coppa italia, prevista per domani, potrebbe essere rinviata a data da destinarsi. Ecco le ultime sulla decisione.

Porte chiuse. Porte aperte con limitazioni per i residenti nelle zone colpite dal Coronavirus. Rinvio a data da destinarsi. La giostra che riguarda Juventus Milan, sfida in programma domani all’Allianz Stadium di Torino e valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, è ripartita. E l’ipotesi del rinvio ora sembra sempre più probabile. Dal vertice che si sta tenendo in Prefettura in quel di Torino filtra proprio questa decisione. Sono minuti frenetici. Il calcio italiano è sempre più nel caos.

