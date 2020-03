il Professor Burioni contrario all’apertura dello stadio nel match casalingo che vedrà la Juve contro il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Sul social è già polemica per la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia fra Juventus e Milan. Il professor Burioni si è scatenato sul suo account Twitter, contro la scelta di giocare una partita del genere in un periodo così delicato, causa coronavirus,a porte aperte. “Io spero non sia vero. Se fosse così sarebbe una follia. Lo stato deve pensare alla sicurezza dei cittadini”.

Il professor Burioni contrario a far giocare Juve – Milan a porte aperte

Una vera e proprio FOLLIA secondo Burioni che andrebbe a gravare sulla delicata emergenza del coronovirus. Ma la partita che regolarmente si dovrebbe tenere a porte aperte avrebbe limitazioni territoriali, infatti la trasferta sarebbe vietata ai tifosi non Piemontesi. La notizia che ormai ha preso ufficialità dopo un consiglio speciale tenutosi ieri sera avrebbe un verdetto chiaro: Juve – Milan a parte aperte ma solo per i tifosi piemontesi. Secondo il medico professore questa scelta avrebbe un fondo di follia perché lo stato dovrebbe intervenire direttamente per evitare un ulteriore contagio. Sempre secondo il professore, noto tifoso della Lazio, non si dovrebbe giocare nessuna partita con il pubblico in questo momento così delicato. Se, appunto, non ci sarà un intervento diretto da parte dello stato e quindi un ulteriore slittamento, la partita si disputerà regolarmente domani sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.

