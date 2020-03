Purtroppo la mamma di Ronaldo ha avuto un ictus, ora è in ospedale in terapia intensiva ma per adesso le condizioni sono stabili.

Una situazione drammatica in casa Ronaldo, la mamma Dolores Aveiro di 65 anni ha accusato un malore prendendo un ictus, questa mattina è stata ricoverata immediatamente in terapia intensiva in Portogallo. Secondo quanto riferito da Marca la donna è in condizioni stabili ma naturalmente la sua condizione andrà valutata nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE >>>Cellino è sicuro, Juve – Inter: “Agnelli avrebbe giocato a porte chiuse”

Dramma in casa Ronaldo, la mamma ha avuto un ictus

un vero e proprio dramma in casa del portoghese, una tegola che non ci voleva. Come sappiamo il fuoriclasse di Madeira ha un rapporto molto speciale con la propria madre, a tal punto che era stata lei a dargli il benestare sulla futura mamma dei suoi figli. Un rapporto speciale legato da un amore eterno. Questa mattina la brutta notizia ma il nostro auspicio per Cristiano è che sua mamma si riprenda in fretta.

LEGGI ANCHE >>>Marotta si allinea a Zhang e fa un passo indetro: «ll 9 non giochiamo»

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK