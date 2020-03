Zhang chiama pagliaccio Dal Pino. L’Inter alza il livello di scontro

Zhang sul suo profilo Instagram pubblica un attacco senza precedenti al presidente della Lega di A Dal Pino: «Sei un pagliaccio, assumiti le responsabilità».

Un attacco senza precedenti nella storia del calcio. Steven Zhang, rampollo 29enne di Suning, si scaglia con violenza verbale verso Dal Pino. Il post pubblicato sul suo profilo Instagram alza il livello dello scontro su un piano dove la Juventus non accetterà di recarsi. Anzi, il silenzio da parte di Agnelli testimonia come lo stile bianconero sia sempre intatto e signorile. All’Inter invece la questione è differente.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus segue anche il calciomercato cinese. Le novità…

Le parole di Zhang contro Dal Pino

Zhang va giù pesante. «Sei il più grande clown che abbia mai visto – ha scritto in una storia-. 24 ore, 48 ore e 7 giorni, cos’altro? Quale è il tuo prossimo passo?». L’affondo è ancora più duro. «E tu parli di sportività, di campionato regolare? Cosa dici sul fatto che non proteggiamo i nostri giocatori e allenatori e chiedi loro di giocare 24 al giorno e 7 giorni su 7. Sto parlando a te, il nostro presidente di Lega, vergognati. Questa è l’ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. E’ così che si farebbe nel 2020. E’ un argomento per chiunque nel mondo, non importa se sei un tifoso dell’Inter o della Juventus. Per favore, stai attento! E’ la cosa più importante per te, per la tua famiglia e per la nostra società».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK