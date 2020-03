In casa Juve due giocatori sono quasi certi della partenza per la prossima finestra di calciomercato. Khedira e Rugani sembrano essere i nomi in uscita.

La Juventus per la prossima finestra di calciomercato sembra sempre più prospettata alla rivoluzione. A Torino sono pronti a rivoluzionare la rosa, complice l’età avanzata dei titolari e non, bisogna sfoltire per permettere ai dirigenti di lavorare al mercato in entrata. Secondo Calciomercato.com i nomi di uscita certi sono due: quello del tedesco Sami Khedira e dell’italiano Daniele Rugani.

Juve, Calciomercato: giocatori in uscita in casa bianconera

Due profili che non stanno più trovando conferme da tempo. Il primo ha fatto la storia di Real e dell’attuale Juve con prestazioni assolutamente degne di nota ma complice una moltitudine di infortuni che lo bloccano ogni anno, non sembra più trovare continuità, con minutaggio sempre più contenuto nelle gare ufficiali. Sami Khedira è un nome quasi certo per il mercato in uscita, probabile destinazione MLS. Daniele Rugani invece non sembra essere più nei piani della società ma sopratutto dell’allenatore. Ultima scelta fra i difensori centrali, che con l’acquisto del giovane fenomeno De Ligt e del sempre più promettente Demiral (già paragonato a Montero) sembrano allontanare l’italiano da Torino. Rugani è da tempo uno dei giocatori più bistrattati dai tifosi che nonostante qualche prestazione di qualità non sembra dare quella sicurezza in fase difensiva, di conseguenza il suo minutaggio nelle gare ufficiali è sempre meno concreto e l’attuale allenatore Maurizio Sarri non sembra credere in lui. Rugani è un difensore di intelligenza e il suo approdo in squadre del campionato italiano potrebbe comunque dare beneficio a molte squadre e di certo non mancherebbero le richieste. Staremo a vedere come procederà il mercato in uscita, ma la cessione di questi due calciatori bianconeri è quasi certa. La Juve deve cedere per questioni di bilancio ma sopratutto per permettere al dirigente Fabio Paratici di intervenire sul mercato in entrata. Sfoltire in questo momento, di conseguenza, diventa fondamentale. Staremo a vedere l’evolversi della situazione ma i due nomi sembrano sempre più lontani da Torino.

