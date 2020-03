L’ex direttore Luciano Moggi è certo, il prossimo grande acquisto della Juventus sarà Milinkovic-Savic (in forze alla Lazio) e Sarri rimane un altro anno.

L’ex direttore intervenuto nello studio di 7Gold si è sbilanciato su alcune indiscrezioni di mercato chiudendo già del tutto l’approdo del tanto desiderato allenatore spagnolo Guardiola, in possibile rottura con il Manchester City causa esclusione dalla Champions per almeno due anni, infatti il direttore ha detto: “Sarri non verrà esonerato se non in caso di risultati molto negativi fra campionato e Champions, ma qualora dovesse uscire agli ottavi, anche in quel caso, verrebbe riconfermato. La Juve ha fatto un progetto con lui e comunque dovesse andare io penso che i bianconeri rimangano i grandi favoriti per la vittoria dello scudetto”.

LEGGI ANCHE>>>Juve, Champions: la Uefa alle disposizioni del Governo italiano, Juve – Lione a porte chiuse

Juve, Moggi: “Milinkovic-Savic sarà il grande colpo. Sarri un altro anno”

L’ex direttore ha inoltre parlato di mercato soffermandosi su un nome che stuzzica le fantasie di tante big europee, stiamo parlando del centrocampista Milinkovic-Savic serbo dal doppio passaporto spagnolo ora in forze alla Lazio, e grande protagonista dell’attuale corsa scudetto laziale. Un vero e proprio pupillo per il suo allenatore Simone Inzaghi. L’ex direttore sul calciatore ha ribadito: “Io sono quasi sicuro che Milnkovic-Savic andrà alla Juventus. È questo il grande colpo sognato e seguito dalla Vecchia Signora”. Un giocatore che farebbe sicuramente comodo a Maurizio Sarri che vede molta difficoltà nel reparto, anche e sopratutto, per una mancata qualità tecnica, il talento serbo porterebbe qualità fisica ma anche tecnica, infatti il giocatore potrebbe giocare in più ruoli di centrocampo adattandosi perfettamente alle esigenze dell’allenatore. Un colpo da 10 e lode ma che non sembra così facile quanto sembri, infatti per portare Savic sotto la Mole ci vorrà una cospicua somma di denaro e tutti sappiamo che trattare con il presidente della Lazio Lotito non è cosa semplice, dunque un sogno che però per l’ex direttore è già una certezza. Milinkovic-Savic alla Juventus per la stagione 2020-2021 almeno questa è la speranza per i tifosi.

LEGGI ANCHE>>>Juve, Agnelli: “posto fisso in UCL importante. Sul virus Zhang ha ragione”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK