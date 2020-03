Juventus-Inter, Chiellini rimane un punto interrogativo

Concentrati in vista del prossimo grande match di campionato. Domenica sera si giocherà Juventus-Inter ed è logico che tutti i bianconeri siano vogliosi di regalare una grande serata ai propri tifosi.

Anche perché adesso la Juve non è più prima in classifica. Al comando c’è la Lazio e Ronaldo e compagni devono puntare al sorpasso, riprendersi lo scettro di un campionato che sarà molto equilibrato fino alla fine. Ma chi saranno gli undici titolari che affronteranno i nerazzurri di Conte?

Juventus-Inter, Chiellini non sarà titolare?

Ancora è presto per dirlo. Ma dall’allenamento del pomeriggio sono arrivate delle indicazioni riguardo Giorgio Chiellini. L’esperto centrale ha una voglia matta di essere protagonista in campo, dopo essersi messo alle spalle un bruttissimo infortunio. C’è però bisogno di un po’ di tempo, è in ritardo di condizione e oggi si è allenato a parte. Diminuiscono le speranze di vederlo dunque in campo da titolare. E del resto De Ligt è in condizione e sarebbe anche ingiusto tenerlo fuori.

Le buone notizie per Sarri

Se da un lato le condizioni di Chiellini rimangono un punto interrogativo, dall’altro Sarri può sorridere perché nell’allenamento odierno hanno lavorato in gruppo sia Khedira che Douglas Costa. I due possono considerarsi dunque pienamente recuperati e saranno senz’altro nell’elenco dei convocati per Juventus-Inter. Sia il tedesco che il brasiliano ad ogni modo non dovrebbero scendere in campo dall’inizio, ma essere delle utili alternative da sfruttare a match in corso.

