Calciomercato, è sempre sfida tra Juventus e Inter: i nomi

Anche in sede di calciomercato. sarà sfida, seppur a distanza, tra Juventus e Inter. Ecco i nomi che sono finiti sul taccuino di entrambe le società.

È sempre e comunque Juventus Inter. E non solo sul campo. La sfida potrebbe spostarsi, ancora una volta, in sede di calciomercato. L’ultimo duello è avvenuto per Dejan Kulusevski, corteggiato a lungo dai nerazzurri, ma che poi, sotto Natale, ha scelto i bianconeri. Ma i nomi finiti sul taccuino di entrambe le squadre sono davvero tanti. Il primo è senza alcun dubbio quello di Federico Chiesa. La scorsa estate l’attaccante della Fiorentina sembrava a dir poco a un passo dai piemontesi, ma l’arrivo di Commisso ha frenato il tutto. E ora il patron dei viola sembrerebbe aver creato un rapporto preferenziale con i nerazzurri. La trattativa resta comunque apertissima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, frenata per Zaniolo?

Calciomercato, sfida Juventus Inter per tanti obiettivi

Un altro gioiello è Sandro Tonali. Cellino spererebbe d’incassare più di 50 milioni La Juventus si sarebbe mossa in largo anticipo, puntando ad avere il gradimento del giocatore. L’Inter però non vorrebbe assolutamente mollare la presa. Discorso simile per Timo Werner. L’attaccante tedesco potrebbe liberarsi grazie a una clausola da 60 milioni. Una cifra senza alcun dubbio allettante e che avrebbe attirato l’attenzione dei due club.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, ecco la lista dei possibili partenti

La vera incognita è però legata al nome di Mauro Icardi. I bianconeri continuerebbero a pensare all’argentino, visto anche il contratto in scadenza 2021 di Gonzalo Higuain. Tutto dipenderà dalla decisione del Psg, che potrebbe non esercitare il diritto di riscatto. Insomma, dubbi e ipotesi. Le vie del calciomercato d’altronde sono infinite. Domani Juventus Inter si affronteranno sul campo, ma per tutta l’estate potrebbe sfidarsi a suon di trattative, voci, indiscrezioni e milioni. Come accade da tantissimo tempo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK