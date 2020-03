Gravina: “Juventus Inter in chiaro? Non si può”

Queste le sue parole.

Juventus Inter in chiaro. Questa è stata l’idea proposta dal ministro Spadafora. A parlarne è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina. Queste le sue parole: “L’ipotesi, in un momento delicato come questo, rappresenterebbe sicuramente una soluzione distensiva dal punto di vista sociale. Il punto è che è difficilmente percorribile, a causa di vincoli normativi e per rispettare dei vincoli contrattuali già assunti. Noi in questo momento ci siamo adeguati alle disposizioni governative“.

Due battute su Euro 2020: “Dobbiamo cercare di essere ottimisti. Abbiamo visto testimonianze di uomini che stanno dando tanti messaggi di speranza al nostro Paese, così come sta facendo il calcio, che ha posto in primo piano la salute delle persone. In secondo piano si è messa la competizione sportiva e al terzo posto la sostenibilità. Il calcio sta soffrendo tantissimo, perché oltre alle porte chiuse ci sono altri motivi di criticità come in tutti i settori della nostra economia”.

