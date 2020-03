In difesa Chiellini o De Ligt

Davanti a Szczesny Alex Sandro e Danilo dovrebbero essere i due esterni titolari. Al centro della difesa scalpita Chiellini. L’esperto centrale vorrebbe giocare dall’inizio, ma non è nelle migliori condizioni fisiche. Per questo motivo dovrebbe essere De Ligt a far coppia con Bonucci. Del resto l’olandese è uno degli uomini più in forma della rosa.