Juventus Inter probabili formazioni, tutto ruota attorno a Chiellini

Juventus Inter probabili formazioni: ancora qualche dubbio per Maurizio Sarri. Tutto potrebbe ruotare attorno a Chiellini.

Con l’emergenza Coronavirus che attira tutte le attenzioni e a porte chiuse, ma domani sarà il giorno di Juventus Inter. Oggi sarà una vigilia un po’ atipica, visto che non ci sarà la consueta conferenza stampa della vigilia dei due allenatori. E allora ecco che Maurizio Sarri può concentrarsi sullo sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista del big match contro i nerazzurri.

Juventus Inter probabili formazioni: le ultime su Chiellini

Tutto, specialmente in difesa, potrebbe ruotare attorno a Giorgio Chiellini. Il capitano è infatti tornato in gruppo e le sue condizioni sembrano essere ottimali. Superato quindi l’affaticamento all’adduttore, potrebbe arrivare per lui la seconda da titolare in questa stagione. Sarà il 35enne quindi a guidare la difesa contro l’Inter. Al suo fianco molto probabilmente ci sarà Leonardo Bonucci. Per quel che riguarda il resto della formazione, in attacco Dybala sembra essere favorito su Higuain. In mezzo al campo Bentancur potrebbe tornare a occupare il ruolo di mezzala.

Pochi dubbi invece per Antonio Conte. Al centro della difesa de Vrij e Skriniar sono intoccabili. Al loro fianco è ballottaggio a due tra Godin e D’Ambrosio, con quest’ultimo in leggero vantaggio. In mezzo dovrebbe essere confermato Vecino, favorito su Eriksen. Quest’ultimo potrebbe rappresentare l’arma in più a partita in corso. Ancora out per infortunio Sensi e Moses. Insomma, tutto sembra essere pronto. Nonostante le porte chiuse e l’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Fischio d’inizio alle ore 20:45.

