Juventus Inter formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Conte

Juventus Inter formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri e Conte in vista della sfida dell’Allianz Stadium tra bianconeri e nerazzurri.

Nonostante uno spettacolo fortemente limitato per le porte chiuse e per il pensiero che non può non andare all’emergenza sanitaria per il Coronavirus, oggi è il giorno di Juventus Inter. La super sfida quindi si giocherà in un Allianz Stadium deserto. Fischio d’inizio alle ore 20:45.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Gravina: “Non possiamo escludere sospensione del campionato”

Juventus Inter formazioni ufficiali, ecco chi scenderà in campo

Nessuna grande novità e sorpresa nella formazione ufficiale dell’Inter. Sarà naturalmente 3-5-2. Bastoni vince il ballottaggio con Godin e completa il trio difensivo con Skriniar e de Vrij. A centrocampo c’è ancora Vecino. Panchina per Eriksen, che dovrebbe rappresentare l’arma in più a partita in corso. In attacco spazio alla solita coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez.

Sarri invece sorprende tutti schierando Cuadrado terzino, sbattendo fuori Pjanic per Ramsey e inserendo Douglas Costa e Higuain da primo minuto. Fuori Dybala, esclusione che farà discutere!

Juventus (4-3-3, UFFICIALE): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri.

Inter (3-5-2, UFFICIALE): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R. Lukaku, L. Martinez. All.: Conte.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK