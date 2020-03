Juventus Inter streaming, diretta live: come seguire la partita online

Juventus Inter streaming: oggi è il giorno della super sfida tra bianconeri e nerazzurri. Ecco dove e come seguire il match.

Dopo rinvii e tante polemiche, oggi è finalmente il giorno di Juventus Inter. Alle ore 20:45 ci sarà il fischio d’inizio della sfida che vale senza alcun dubbio una fetta di scudetto. Ovviamente, come imposto da un decreto del Governo, si giocherà a porte chiuse, a causa dell’emergenza per il Coronavirus.

Juventus Inter, le probabili formazioni

Sarri dovrebbe puntare sul consueto 4-3-3. Il vero ballottaggio è in difesa tra Chiellini e de Ligt. A centrocampo Pjanic, nonostante il momento di forma non eccezionale, dovrebbe esser confermato come playmaker. In attacco Dybala e favorito su Higuain. Passando in casa Inter invece. Conte ritroverà Handanovic. Lotta a due tra Godin e Bastoni per completare il terzetto difensivo con de Vrij e Skriniar. In mediana Vecino potrebbe spuntarla ancora una volta su Eriksen. L’ex Tottenham sarà probabilmente l’arma a partita in corso. In attacco spazio alla solita coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku.

Juventus inter streaming, ecco dove seguire il match

Juventus Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky, più precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La sfida potrebbe essere anche seguita in streaming grazie a Sky Go su smartphone, tablet e altri device. Un’altra alternativa è rappresentata dal servizio di streaming on demand di Now Tv, che permette di seguire i match di Serie A attraverso l’acquisto di pacchetti, anche giornalieri. In questo caso è necessario acquistare un “ticket” per il pacchetto Sport, il cui costo minimo è di 9,99 euro per 24 ore di visione. Insomma, non resta che attendere il fischio d’inizio.

